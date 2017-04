Kısa sürede büyük bir fenomene dönüşen, 70'lerin Türkçe şarkılarına yaptığı yaratıcı yorumlar ve görsel kimliğiyle büyük beğeni toplayan Hey! Douglas, Lokalize serisi kapsamında 22 Nisan'da #studio'da!



Kapı açılış: 21: 30 - DJ Style-ist warm-up



Hey! Douglas: 23: 00 - DJ Style-ist after party



Evren Besta'yla birlikte kurduğu Mode XL'le Türkiye'nin hip-hop sahnesine yeni bir soluk getiren veyasin'in solo projesi Hey! Douglas, 70'li yılların psychedelic özelliğiyle ön plana çıkan meşhur şarkılarını disco ritmleriyle birleştirdiği mix'leriyle büyük beğeni topluyor.



Estarabim ve Ankara Rüzgarı gibi klasikleri yeniden düzenleyerek eski şarkıları günümüze taşıyan Hey! Douglas, özellikle Yavuz Çetin'e saygı duruşu mahiyetindeki Yaşamak İstemem ve İstiklal Caddesi'nden manzaralar sunan İstiklal Re-Edit çalışmasıyla halen konuşulan işlere imza attı. Hay! Douglas, Zorlu PSM'nin yeni sezonunun başlangıcını müjdeleyen MIX Festival'da setiyle iki günü birbirine bağlarken de müzikal yetkinliği ve seyirciyle kurduğu iletişimle en çok beğenilen isimlerden biri oldu.



#studio, Lokalize serisi kapsamında ülkemizin en önemli kulüplerinde müzikseverlerin karşısına sıklıkla çıkan; ancak özgünlüğünden hiçbir zaman ödün vermeyerek her seferinde birbirinden etkileyici performanslara imza atan bir ismi, Hey! Douglas'ı 22 Nisan'da konuk ediyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Performans Sanatları M.



Mekan Adresi : Zorlu Center, 34340,



Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Lokalize: Hey! Douglas (Lıve), Warm-Up & After Party: Dj Style-Ist



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır