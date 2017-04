Kapı Açılış: 20.30



Can Güngör: 21.00



Korhan Futacı & Kara Orkestra: 22.30



Lokalize serisi, bağımsız müzik sahnemizin iki başarılı ismini, Can Güngör & Korhan Futacı ve Kara Orkestra'yı 19 Nisan'da #studio'da bir araya getiriyor!



Teoman, Mabel Matiz ve Ceylan Ertem gibi isimlerle çalışan, birçok hatrı sayılır ismin albümünün düzenlemelerini ve prodüktörlüğünü üstlenen, sahnede ve albüm kayıtlarında davuluyla önemli müzisyen ve gruplara eşlik eden Can Güngör, 2015'te Büyük Ev Ablukada'nın sahibi olduğu Olmadı Kaçarız plakçılıktan yayınlanan ilk solo albümü Silik Düşler'le kendi bestelerini de paylaşmaya başladı. Ülke müziği için yeni bir soluk olan, sakin ama etkileyici sound'u ve kuvvetli sözleriyle ön plana çıkan bu albüm, Güngör'ü de özellikle Kadıköy'le özdeşleşen yeni nesil müziğin önemli bir temsilcisi olarak müzikseverlerin hayatına soktu.



Korhan Futacı ve Kara Orkestra, organik bağlarla birbirine kenetlenmiş zengin orkestral dokuyu yaratırken yüksek bilinçli bir makine gibi çalışıyor, İstanbul'un kendine has kaosunu ve deliliğini çok renkli müzikal bir hikayeye dönüştürüyor.



Her biri birbirinden farklı bir ritüele dönüşen Korhan Futacı ve Kara Orkestra konserleri izleyicilerine alemler ötesi deneyimler yaşatıyor.



Korhan Futacı: Saksafon ve Vokal



Samad Kamali: Tuşlu Çalgılar



Erdem Göymen: Davul



Barış Ertürk: Bariton Saksafon



Işık Üstündağ: Trombon



Deniz Kançelik: Bas gitar



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu PSM Studio



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Lokalize: Can Güngör, Korhan Futacı & Kara Orkestra



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır