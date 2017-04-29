Lojistik Üssünde İnceleme
Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasına katkı sağlaması planlanan "Van Lojistik Üssü Projesi" kurulması için çalışmalar başladı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasına katkı sağlaması planlanan "Van Lojistik Üssü Projesi" kurulması için çalışmalar başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli toplantılara katılmak üzere Ankara'da bulunan Vali İbrahim Taşyapan, Van Milletvekili Beşir Atalay, 23. Dönem Van Milletvekili İkram Dinçer, DAKA Genel Sekreter Vekili Halil İbrahim Güray, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Van'da da kurulması için çalışma yürütülen proje kapsamında Kahramankazan ilçesindeki "Ankara Lojistik Üssü"nde inceleme gezisi gerçekleştirdi.
Heyet, incelemeler kapsamında ilk olarak Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz ve Başkan Yardımcısı Hakan Bezginli ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Ankara Lojistik Üssü'nün kuruluş aşaması, yönetim modeli hakkında bilgilerin alındığı ziyarette, Van'a da kurulması planlanan üssün alt ve üst yapı çalışmaları hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu.
Toplantının ardından Vali Taşyapan ve beraberindeki heyet, 700 bin metrekare alan üzerine akıllı bina konseptiyle inşa edilen, 4 blok ve 260 modüler ofisten oluşan merkezi gezerek, ofisler, depolar, garajlar ve sosyal alanlarda incelemelerde bulundu.