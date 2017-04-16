Lojistik Optimizasyonunda 3 Önemli Konu

Wise TV'ye konuşan söyleyen LC Waikiki Lojistik Operasyon Müdürü Salih Işık, lojistik optimizasyonundaki en önemli üç nokta hakkında bilgi verdi.



Lojistik optimizasyonunda hızın çok büyük bir önem teşkil ettiğini belirten LC Waikiki Lojistik Operasyon Müdürü Salih Işık, "Bu hızı oluştururken yapmış olduğunuz işin kalitesi, verimliliği ve maliyeti kritik noktalar. Yapmış olduğunuz iş çok hızlı olabilir ama istenilen kalitede, verimlilikte ve en önemlisi maliyette gerçekleşmedikten sonra o hızın çok bir önemi olmuyor. Bu yüzden bu optimizasyon dediğimiz başlık üç ayağın dikkatli bir vaziyette yönetilmiş olması gerekiyor. Maliyeti hiçbir zaman unutmadan, kaliteden ve verimlilikten ödün vermeden devam ettirilmesi gereken bir süreç olarak adlandırabiliriz." şeklinde bilgi verdi.