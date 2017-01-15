Logo Kimdir? Faaliyet Alanları Nelerdir?

Logo Kıdemli Satış Uzmanı Tolga Alper, firmanın sektördeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Alper, "Logo 1984 yılında Türkiye'de kurulmuş, bugün itibariyle özellikle paket satışlarında, adetsel satışlarda en büyük pazar payına sahip ERP yazılım üreticisi. Farklı sektörlerde faaliyet göstermekte. Logo'nun genel olarak amacı, müşterilerine veya potansiyel müşterilerine Logo çatısı altında entegre çözüm kümeleri sunmak. ERP ve ERP'nin tamamlayıcı ürünleri olan CRM, BI, depo otomasyonu gibi farklı alanlarda sektör bağımsız olarak ürün gamına sahibiz. Bunları günün sonunda bir ekosistem içinde müşterilerimize bir konfor alanı yaratarak bu ürünlerin birbirine entegre şekilde çalışmasını sağlayarak kurumlara çözümler üretiyoruz" dedi.