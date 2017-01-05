Logitech G533 Wireless, Pc Oyuncularının Rüya Kulaklığı

CES 2017'nin hoş süprizlerinden birisi Logitech G'nin kablosuz Kulaklığı oldu.





Logitech G533 Wireless Oyun Kulaklığı, Logitech G'nin yeni kablosuz oyun kulaklığı, gelişmiş ses performansı sunuyor.



Oyun kulaklıkları arasında ses kalitesinin oldukça iyi oldu söylenemez hatta bazı kullanıcılar iğrenç bile buluyor. CES 2017 fuarında deneme fırsatı bulan teknoloji yazarlarıda kuşkuyla yaklaştıkları yeni Pc oyun kulaklığından oldukça memnun kalmış görünüyorlar. Yeni kulaklık tamamen PC kullanıcıları için tasarlanmış. 200 dolarlık G933 modelinin evrim değiştirmiş ve sadeleştirilmiş hali gibi.



Bu anlamda ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech G, kablosuz oyun kulaklığı G533'ü oyun severlerin beğenisine CES 2017 ile birlikte sunmuş oluyor.



Yeni Logitech G533 Wireless kulaklıkta neler var ?





Profesyonellere uygun kablosuz teknolojisi, ABD patentli Pro-G™ ses sürücüleri ve DTS Kulaklık X® 7.1 dörtlü stereo özelliklerine sahip ürün, sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Logitech G533 Wireless Gaming Headset ayrıca, uzun pil ömrü ve gelişmiş performansıyla, oyun maratonlarında maksimum konfor sağlıyor.



Patent başvurusu yapılan ileri Pro-G ses sürücüleri, daha önce sadece üst seviye kulaklıklarda bulunan ve performans sağlayan malzemelerle üretildi. Sürücüler, en yüksek ve en düşük sesi bile minimum bozulmayla sunuyor. DTS Kulaklık: X® dörtlü stereo ses teknolojisi, 7.1 hoparlör yerleşimiyle oyun içinde gerçek hayattaki ortamı yaratarak, çevrede gizlice gezinen düşmanları veya özel yetenek efektlerini net bir şekilde duymayı sağlıyor. Oyuncu, yedi ses kanalının her birinin ses seviyesini ayarlayabiliyor.



Ses mühendislerinin, en etkili ve en doğru PC oyun deneyimini sunan bir kulaklık hazırlamak için yola çıktığını belirten Logitech G Genel Müdür Yardımcısı Ujesh Desai;



"DTS Kulaklık: X® ve Pro-G™ sürücüyle sonuç şaşırtıcı oldu. G533 ile oyunun efektlerini en hassas şekilde deneyimlemek için, ses seviyelerini değiştirmek mümkün oluyor." dedi.



Yeni kulaklık seti, (Avnera adlı bir şirket tarafından sağlanan protokol kullanılarak) tescilli bir kablosuz bağlantı oluşturmak için kabaca normal bir USB bellek çubuğunun büyüklüğünde bir USB askısı kullanıyor. 15 metre yani 50 fit kullanım mesafesi sunuyor.



Bağlantı menzili ve güvenilirliği açısından Apple'ın kablosuz W1 teknolojisini kullanan Beats Solo 3'ten çok daha iyi sonuç veriyor.



Görüntüde minik bir dongle vari çubuk pek iyi görünmüyor. Mac desteğinin olmaması biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak ses gecikmesi o kadar az ki satın almaya değer.



Logitech G533 Wireless Kulaklık, Ocak 2017 itibarıyla, Avrupa'da 149 Dolar, Türkiye'de ise 149 € tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunulacak.



TheVerge



http://www.teknotalk.com/logitech-g533-wireless-52379/