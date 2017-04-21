Logitech G413 Romer-G Tuş Anahtarlı Mekanik Oyun Klavyesi Satışa Çıktı.





Logitech G'den, Romer-G tuş anahtarlı G413 Mekanik Oyun Klavyesi. Logitech G413 Mekanik Oyun Klavyesi, Yüzde 25 Daha Hızlı! Logitech G413 Romer-G Tuş Anahtarlı Mekanik Oyun Klavyesi sadece 448 TL.



Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech G, oyun klavye serisinin yeni üyesi G413 Mekanik Oyun Klavyesi'ni tanıttı.



Dengeli ve modern bir tasarım sahip, hassasiyet ve performans için tasarlanan klavye, rakipsiz performansıyla beğeni topluyor. G413 Mekanik Oyun Klavyesi, Logitech'in seçkin Romer-G mekanik tuş anahtarları sayesinde, standart tuşlara göre %25'e kadar daha hızlı hareket ediyor.



Logitech G413 Romer-G Tuş Anahtarlı Mekanik Oyun Klavyesi





Logitech G413 Romer-G Mekanik Oyun Klavyesi Yüzde 25 Daha Hızlı Hareket İmkanı Sunuyor!



Ürün, anotlanmış uçak sınıfı alüminyum-magnezyum kasası, USB bağlantı noktası ve hassas tuş anahtarlı arka aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Klavyenin, elementer kırmızı arka aydınlatmalı "Logitech G413 Karbon" ve ikonik beyaz arka aydınlatmalı "Logitech G413 Gümüş" olmak üzere iki sürümü bulunuyor.



Doğru fiyata, doğru özelliklere sahip ve gelişmiş performans sunan yeni klavyeyi tasarlamak için çok zaman harcadıklarını belirten Logitech G Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai;



"Bu klavyeyi, USB geçişi, arkadan aydınlatmalı tuşlar ve metal kaplama gibi üstün özelliklerle yarattık. G413 ile yüksek performans özelliklerinin ve çekici tasarımın mükemmel bir dengesine ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.



Logitech G413 Romer-G Satış Fiyatı





Logitech G413 Mekanik Arkadan Işıklandırmalı Oyun Klavyesi, Karbon ve Gümüş sürümlerinin Nisan 2017'den itibaren 448 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunulması bekleniyor.



http://www.teknotalk.com/logitech-g413-romer-g-56623/