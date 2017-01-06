Lodosun Yaraları Sarılıyor, Ekipler Teyakkuzda

Şehzadeler Belediyesi, Manisa genelinde etkili olan lodos nedeniyle oluşturduğu kriz masası ile yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Kırılan ağaçlar ekiplerce kaldırılırken, hava şartları normale dönene kadar ekiplerin hazır bir şekilde bekleyecekleri öğrenildi.



Şehzadeler Belediyesi ekipleri dün akşam itibari ile Manisa'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Şehzadeler ilçesinde oluşan sorunlara anında müdahale ederek, olumsuzlukların öne geçti. İlçenin birçok mahallesinde devrilen veya kırılan ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.



Şiddetli lodosun bir süre daha devam edeceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler ilçemizin genelinde etkili olan şiddetli lodos sonrasında hazır bekleyen ekiplerimiz oluşan sorunlara anında müdahale ederek halkımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamasının önüne geçtik. Bu bağlamda ekiplerimize gelen ihbarlar neticesinde Endüstri Meslek Lisemizin bahçesinde devrilen ağaçları hızlı bir müdahale ile yerinden kaldıran ekiplerimiz, okul içerisinde öğrencilerin ve öğretmenlerimizin sorun yaşamalarına engel olmuşlardır. Yine Sakarya Mahallesi Sakarya Parkı, Bayındırlık Mahallesi Spil yolu ve Dilşikar Camisi'nin bahçesine devrilen ağaçlara müdahale eden ekiplerimiz kısa süre içerisinde ağaçları kaldırarak hem trafikte yaşanacak olası bir sorunu ortadan kaldırdılar, hem de halkımızın sorunsuz bir gün geçirmesi için gerekli tüm önlemleri almışlardır. Uzmanların yaptığı uyarılar neticesinde şiddetli lodosun ilçemizde bir süre daha etkili olacağı ifade edildi. Bizde Şehzadeler Belediyesi olarak ilçe genelinde hiçbir sorun yaşanmaması için ekiplerimiz ile hazırda duracağız. Bu noktada vatandaşlarımızdan ricamız kendi mahallelerinde ya da herhangi bir yerde gördükleri olumsuzlukları 444 9 045 Beyaz masa birimimize bildirmeleridir. Bu şekilde olaylara daha hızlı bir şekilde müdahale etme şansımız olacaktır. Şehzadeler Belediyesi olarak olumsuz hava şartları normale dönene kadar kriz masası ekiplerimiz sürekli nöbette olacaklar. Ayrıca lodos nedeni ile soba kullanan vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi. - MANİSA