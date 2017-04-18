Lodos ve Yağmur Sebebiyle Dam Çöktü, 20 Hayvan Telef Oldu

Balıkesir'in Havran ilçesinde lodos ve yağmur sebebiyle dam çökerken, 20 hayvan telef oldu.



Edinilen bilgiye göre, Çamdibi Mahallesi Çiftköyler mevkiinde Ali Türkoğlu'na ait hayvan damı şiddetli lodos ve yağış sebebiyle çöktü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 125 hayvanın bulunduğu damdan 100 hayvan sağlam, 5 hayvan yaralı olarak kurtarıldı. 20 hayvanın ise enkazın altında kaldığı tespit edildi. Yetkiler enkazın kaldırılmasından sonra kesin sayının belli olacağını ifade etti. - BALIKESİR