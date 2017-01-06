Lodos Inşaat Iskelesini Devirdi

Merkez Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen inşaat iskelesinin altında kalan kamyonetin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.



Demirtaş Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'nde inşaat halindeki bir apartman için kurulan demir iskele, kuvvetli lodos nedeniyle devrildi.



Eyüp Dindar'a ait 34 YJ 0940 plakalı park halindeki kamyonet, devrilen iskelenin altında kaldı.



Bu sırada kamyonetin içinde bulunan sürücü Dindar yara almadan kurtuldu.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, önlem aldı.



Sürücü Dindar, "Ben o esnada araçtaydım. Kazayı yara almadan ucuz atlattım. Polis ekiplerine haber verdik. Araçta öğrencilere ait eşyalar vardı." dedi.