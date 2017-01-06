Lodos Fırtınası ve Sağanak Yağış Kuzey Ege'de Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde etkisini gösteren lodos fırtınası ve aşırı yağış su baskınlarına, çatı ve kulübe uçmalarına neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesinde Sanayi Sitesi Bölgesi'nde ve Tenekeli Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı.



Bir çok iş yerini ve yaşayan göçebe vatandaşların çadırlarını su bastı. Esnaflar ve çadır sakinleri zor anlar yaşadı.



Vatandaşların yardımına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleri ile Burhaniye Belediyesi ekipleri koştu. Ayvalık ilçesinde ise Küçükköy Mahallesinde bulunan Sarımsaklı plajlarında etkili olan lodos fırtınası cankurtaran kulesini uçurdu.



Edremit ilçesinde ise bazı evleri su basarken bir AVM'nin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. - BALIKESİR