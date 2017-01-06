Lodos Dev Dalgalara Neden Oluyor

Balıkesir'in Kuzey Ege ilçelerinde gece yarısından itibaren etkili olmaya başlayan lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Lodos nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu.



Balıkesir'in Kuzey Ege sahillerindeki Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri lodos fırtınasından olumsuz etkileniyor. Gece yarısı başlayan lodos ve beraberinde gelen sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit'in Akçay, Güre ve Zeytinli sahilleri lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar ile boğuşurken yetkililer Kazdağlarında meydana gelebilecek ani kar erimesi olayına karşı vatandaşları uyardı. Akçay'da lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar deniz içindeki bitkileri sökerek sahile yığdı. Yetkililer aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşların hazırlıklı olmalarını isterken, lodos nedeniyle de soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundular. - BALIKESİR