Lodos çatıları böyle uçurdu



SİVAS - Sivas'ta şiddetli lodosun çatıları uçurması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Gece saatlerinde başlayan ve gün içinde etkisini arttıran şiddetli fırtına kentte hayatı felç etti. Bir çok evin ve fabrikanın çatısı uçarken çok sayıda araç zarar gördü. Şiddetli rüzgarın Kadıburhanettin Mahallesi'nde bulunan lojmanlara ait binanın çatısının uçurması cep telefonu ile görüntülendi.