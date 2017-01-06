Lodos Avm'nin Çatısını Uçurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan lodos bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısını uçurdu. Olayın yoğun saatte yaşanmaması olası bir faciayı önledi.



Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinden itibaren Edremit'te etkili olmaya başlayan ve hızı saatte 80 kilometreye kadara çıkan lodos bir AVM'nin çelik ve brandalardan oluşturulmuş avlu çatısını uçurdu. Lodosun etkisiyle uçan çatının metal parçaları vinçlerin yardımı ile kaldırıldı. Çatının uçtuğu saatlerde AVM'nin yoğun olmaması olası bir faciayı da önlemiş oldu. - BALIKESİR