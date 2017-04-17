Lizbon'da Uçak Kazası: 5 Ölü

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir süpermarket otoparkına uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.



Portekiz'in başkenti Lizbon'da bugün bir süpermarket otoparkına uçak düşmüştü. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada İsviçreli pilot, 3 Fransız vatandaşı ve Portekizli kamyon şoförü hayatını kaybetti.



Lizbon'da uçak, yerel bir havaalanından kalkış yaptıktan sonra düştü. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. - LİZBON