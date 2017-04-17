Lizbon'da Süpermarket Otoparkına Uçak Düştü

Portekiz'in başkenti Lizbon'da süpermarket otoparkına 4 kişiyi taşıyan bir uçak düştü. Uçakta bulunanların ölmüş olabileceği ifade edildi.



Portekiz'in başkenti Lizbon yakınlarında bulunan Tires bölgesindeki süpermarket otoparkına bir uçak düştü. Uçağın içinde bulunan 4 kişinin yanı sıra uçağın düştüğü sırada olay yerinde bulun bir kişinin de ölmüş olabileceği ifade edilirken, uçakta bulunan 3 kişinin Fransız birinin İsviçreli, uçağın düştüğü esnada olay yerinde bulunan kişinin ise Portekizli olduğu kaydedildi. Uçağın düşmeden önce havada infilak ettiği aktarılırken, uçağın düştüğü bölgede bulunan bir ev ve birçok aracın alev aldığı öğrenildi. Kaza sonrası yaklaşık 50 itfaiyeci olay yerine sevk edilirken, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da olay yerine geldi.



Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - LİZBON