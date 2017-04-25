Menfi Tiyatro'nun ilk oyunu 'Liza Uyuyor', 26 Nisan'da Tatavla Sahne'de izleyicilerle buluşuyor.



Yokluk ve varolma hislerinin çarpışmasında kaybolunca insan, özgüvenini yitirir. Özgüven eksikliği bazen insanı vahşileştirir.



Vahşileştikçe korkuları başlar. Kaybetme korkusuna dönüşen duygular, insanı kaosa sürükler. Kişilik çatışması içindekibir adamla, bir din adamının oynadığı satranç... Bazen kimin "şah - mat" olacağı belli değildir. Yapacağınız hamle, belki de "her şey için" yapacağınız son hamlenizdir. Bazen de satrançlar iki kişi oynanmaz.



Menfi Tiyatro'nun ilk oyunu 'Liza Uyuyor'u, Yeton Neziray yazdı, Senem Cevher çevirdi. Cem Kenar'ın yönettiği oyunda; Ertan Deniz Tatlı ve Sercan Elikara rol alıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 26.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Liza Uyuyor



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır