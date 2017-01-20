Liza' Destekli Eroin Operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Liza' isimli dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren bir kargo aktarım merkezine 'Liza' isimli dedektör köpeğinin katılımıyla arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Göndericisi S.Ö. olan ve alıcısı ise İstanbul ilinden G.A. olan valiz içerisine zula yapılmış vaziyette toplam 3 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı" denildi. - VAN