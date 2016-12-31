Living Room Yılbaşı Özel - Arda Gülyan Band "80'ler - 90'lar"

Arda Gülyan Band ile "80'ler - 90'lar", yılbaşı gecesi Living Room'da sizlerle...



"Yılbaşı Living Room'da kutlanır!



45'lik, 80'ler ve 90'ların unutulmaz şarkıları farklı müzik türlerine uyarlanarak, Arda Gülyan ve Maral Ataman'ın etkileyici vokal performanslarıyla tekrar nefes buluyor. 8 müzisyenin bir araya gelerek sunduğu bu özgün performansla sizleri nostaljik bir yolculuğa davet ediyoruz."



Maral Ataman (vokal)



Arda Gülyan (vokal, gitar, flüt)



Hüseyin Sarısaltıkoğlu (gitar)



Ender Muhammedi (bas)



Baturay Yarkın (Piano – Keyb.)



Özgür Bayer (davul)



Ahmet İrim (Klarnet)



Ersin Özer (trombone)