Liverpoollu oyuncu Coutinho, Frikikten Kaleciyi Çaresiz Bıraktı
Liverpool'un oyuncusu Philippe Coutinho, Crysal Palace'a karşı 30 metreden müthiş bir frikik golü attı.
Premier Lig'de Liverpool evinde Crysal Palace'ı ağırladı. Liverpool karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Maçın hareketi ise Coutinho'nun 30 metereden kaleciyi avlaması oldu.
30 METREDEN FÜZE GÖNDERDİ
Brezilyalı oyuncu Coutinho, karşılaşmanın 23.dakikasında kaleyi tam karşıdan gören serbest vuruşta topun başına geçti. Coutinho, topa harika bir vuruş yaparak kaleciyi çaresiz bıraktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
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