Liverpool'un Serisi Son Buldu

Liverpool, konuk ettiği Crystal Palace'a Christian Benteke'nin golleriyle boyun eğdi ve iki maçlık galibiyet serisi son buldu: 1-2.



İngiltere Premier League'in 34. haftaısnda Liverpool evinde Crystal Palace'ı konuk etti.



Anfield'daki maça iyi başlayan Liverpool oldu ve dakikalar 24'ü gösterirken Coutinho Kırmızılar'ı 1-0 öne geçirdi.



Pes etmeyen Crystal Palace 42. dakikada golcüsü Christian Benteke ile skoru eşitledi.



İkinci yarıda rakip yarı sahada üretkenlikten uzak kalan Liverpool, üstünlük golü aradığı dakikalarda yenik duruma düştü. Günün başarılı ismi Benteke 74'te bir kez daha sahneye çıktı: 1-2. Belçikalı yıldız böylece 31 lig maçında 15 gole ulaştı.



Son düdükle birlikte Liverpool haftayı puansız kapattı ve üçüncülük yarışı adına büyük kayıp verdi.