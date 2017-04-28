Liverpool, Lovren ile Nikah Tazeledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, defans oyuncusu Dejan Lovren'i·n sözleşmesi·ni· 2021 yılına kadar uzattığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun 2019 yılında sona erecek sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.



İmza törenin ardından duygularını dile getiren Lovren, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün ben ve ailem için çok özel bir gün. Dünyanın en mutlu kişisi oldum. Liverpool ile uzun süreli bir anlaşma yaparak rüyalarımı gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.



Southampton'dan Liverpool'a 2014 yılında 25,3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Lovren, bu sezon İngiltere temsilcisinde çıktığı 29 maçta 2 gole imza attı.