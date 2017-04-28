Liverpool'dan 4 Taraftara Büyük Sürpriz!

Liverpool 4 taraftarına sürpriz yaparak, yeni sezon formasını onlara hediye etti.

Liverpool 4 taraftarına sürpriz yaparak, yeni sezon formasını onlara hediye etti.

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Liverpool, Taraftar
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