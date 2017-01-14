Livera'da Kalandar Kutlamaları Yapıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinin Livera (Yazlık) mahallesinde yüzyıllardır süre gelen Kalandar Kutlamaları bu yıl da ülkenin her yerinden gelen misafirlerle birlikte kutlandı.



Köy muhtarlığı, sivil toplum kuruluşları ve köy sakinleri tarafından organize edilen "Livera Kalandar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Müzik dinletisiyle başlayan gece, tiyatro gösterisi ile devam etti. Ardından köyün gençleri, gece için değişik kostümler giydi, kimi köydeki yaşlı bir nineyi kimi ise yaşlı bir dedeyi kendine rol edinerek kemençe davul eşliğinde torba atma geleneğini canlandırdı. Gece boyunca köy meydanında ateşler yandı, ateş başında toplanıp saatlerce sohbet eden misafirlere, köy sakinleri evlerinde pişirdikleri yiyecekleri ikram ettiler. Gecenin sonunda Livera Folklor Ekibi'nin gösterisiyle birlikte herkes horona dizildi.



Maçka kaymakamı Haluk Çakmak ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın da destek verdiği festivalde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Koray Koçhan, Kalandar kutlamalarının bölgenin önemli bir folklorik değeri olduğuna değinerek her yıl Livera'da bu geleneği sürdürdüklerini belirtti. İlçenin tarihi ve doğal değerlerin yanı sıra folklorik değerleriyle de bölge ve ülkede önemli bir yere sahip olduğuna değinen Koçhan, Maçka'nın ülkenin küçük bir mozaiği olduğunu ifade ederek herkesin Kalandarı'nı kutladı.



Kalandar nedir?



Rumi Takvim'in ilk ayıdır. Kalandar'ın birinci günü, Miladi Takvim'e göre Ocak ayının 14. gününe tekabül eder. Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Trabzon'da bu gecenin ayrı bir önemi vardır. Geleneksel olarak bu gecede çocuklar dışarı çıkar ve evleri dolaşmaya başlarlar. Ellerindeki poşetleri evlerin kapısına koyup zile bastıktan sonra ev ahalisinin poşetin içine koyacakları hediyeleri beklerler ve bu sırada da bazı maniler söylerler. - TRABZON