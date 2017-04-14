Litvanyalılar, Paskalya Yumurtası Boyadı

ANTALYA'da yaşayan Litvanya vatandaşları, Litvanya Büyükelçisi Audris Brüzga ve Litvanya Fahri Konsolosu Mine Okudur'un katıldığı etkinlikte paskalya yumurtası boyadı.



Litvanyalılar için paskalya bayramının önemini anlatan Mine Okudur, yumurta boyama etkinliğine gelenlerin hepsinin Litvanya vatandaşı olduğunu söyledi. Etkinliğe katılan Litvanya Büyükelçisi Audris Brüzga, Mine Okudur ile birlikte yumurtasını boyadı. Paskalya bayramının en önemli unsurunun paskalya yumurtası olduğuna dikkat çeken Litvanyalı sanatçılar ise iyi bir boyama için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak bilgi verdi. Etkinlikte, çocuklar da kendilerine ait paskalya yumurtalarını oluşturdu. Seçtikleri şekilleri yumurtanın üzerine çizerek boyayan miniklerle birlikte anneler de bir yandan boya yaptı, bir yandan çocuklarıyla ilgilendi.



Birkaç ay içinde Litvanyalı iş kadınları ile Antalyalı iş kadınlarını buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Mine Okudur, "Yumurta boyama etkinliğinin ardından iş kadınlarını bir araya getirmek için yapılacak çalışmanın ayrıntılarını konuşacağız" dedi.



- Antalya