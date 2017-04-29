Litvanya'ya Giden Şah Kartalı Hatay'da Vuruldu

LİTVANYA'nın Kaunas şehrindeki Zooloji Müzesi tarafından markalanan şah kartalı, Afrika'dan Avrupa'ya göçü sırasında Hatay semalarındayken, avcılar tarafından vuruldu. Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şah kartalı, tedavisinin ardından gecikmeli olarak kuzey yarıküreye yolculuğuna devam etti.



Geçen 13 Mart'ta Hatay'ın Samandağ İlçesi kırsalında yaralı bir şah kartalı vatandaşlar tarafından bulunarak Devlet Su İşleri 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler ateşli silahla yaralandığı ve uçamadığı belirlenen kartalı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniği'ne tedavi için getirdi. Veteriner Fakültesi Kliniği'nde tedavi altına alınan kartalın ayağında bulunan MA 1501 numaralı markasından Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zooloji Müzesi'ne ulaşıldı. Litvanya'daki ilgililere bilgi veren Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cafer Tayer İşler, kartalın kanadından yaralandığını ve tedavi altına alındığını, tedavisi tamamlandığında tekrar doğaya salınacağını söyledi.



VİCDANIN TABİATA KARŞI SORUMLULUĞUDUR



Klinikteki tedavisi yaklaşık 6 hafta süren kartal, doğaya salındı. Avrupa'ya doğru yolculuğunu kaldığı yerden geçikmeli olarak devan eden kartalın sağlıklı bir şekilde doğal yaşamına bırakıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Cafer Tayer İşler, "Litvanyalı şah kartalı Samandağ bölgesinden ateşli silah yaralanması ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kliniklerimize getirildi. Kan, röntgen gibi muayene ve müdahaleleri yapıldı, sağlığına kavuşunca paraziter mücadelesi de yapılarak sağlıklı bir şekilde tabiatına iade edildi. Bu bizim, insanlığın, vicdanın tabiata karşı sorumluluğudur. Avcılarımızdan, bölge halkımızdan hassas davranmasını bekliyoruz. Tabiattaki denge bozuldukça zarar yine bizedir"dedi.



BİRÇOK KUŞ TEDAVİ EDİLİYOR



Bu arada bölgede yaralı halde bulunan birçok kuşun klinikte tedavi edildiğini belirten İşler, halen 3 leylek, 2 şah kartalı, 1 kaya kartalı, 1 bıldırcın, 1 pelikan ile 2 su kuşunun tedavilerinin sürdüğünü belirtti. - Hatay