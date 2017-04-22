Liselilerden Sınır Güvenliği Için "Uç Beyi" Adlı Araç - Ordu

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da bir grup lise öğrencisi hazırladıkları proje kapsamında sınır güvenliğini sağlayan, askeri üsse görsel ve sesli uyarı gönderebilen "Uç Beyi" isimli araç geliştirdi.



Ordu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, sınır boylarında tehdit oluşturan unsurların gözlemlenmesi ve bunlara müdahale edilmesi amacıyla "Uç Beyi" adını verdikleri bir araç üretti. Bu kapsamda okulda bir araya gelen dört öğrenci, öğretmenleri Resul Kuvancı'nın da desteğiyle aracı tasarladı.



7 bin lira harcanan aracı tamamlayan öğrenciler, malzeme olarak alüminyum plaka, demir profil, robotik kol, kamera sistemi, 9 kanallı kumanda, motor sürücüsü, 2 adet silecek motoru, 4 adet havalı lastik, saldırıya geçmesi için otomatik silah, 2 adet servo, yazılım için arduino uno, lipo pil, 2 adet kuru akü, dişli sistemi, far ve kamuflaj için kumaş kullandı.



Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenen Robocon 2017 adlı yarışmada öğrenciler araçlarıyla dördüncülük elde etti. Öğrenciler tasarladıkları aracın daha büyüğünü yapmak için çalışmalara başlarken, kendilerine bu yönde destek verilmesini bekliyor.



Arazi şartlarında rahatlıkla gidebilen, kamerasıyla görüntü alabilen ve üzerine yerleştirilen silahıyla gerektiğinde tehdit unsurlarına müdahale edebilen araç, bağlı bulunduğu askeri üsse de görsel ve sesli uyarı gönderiyor.



Proje ekibinde yer alan öğrencilerden Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi hazırlamadaki amaçlarının sınır boylarında yaşanan can kayıplarını en aza indirmek ve ülkenin güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.



Aracı okulun laboratuvarında tasarladıklarını ve kullandıkları malzemeleri internetten sipariş ettiklerini anlatan Yıldırım, "Aracın çalışma sistemi oldukça basit. Sınır güvenliğini koruyan bu araç herhangi bir tehditle karşılaştığında üzerinde bulunan kamera yardımıyla görüntüleri merkeze gönderiyor. Daha sonra bu tehdit gerektiğinde uzaktan kumanda yardımıyla araç üzerine yerleştirilen silahla etkisiz hale getirilebiliyor." dedi.



Tasarladıkları araca "Uç Beyi" adını vermelerinin nedenini anlatan Yıldırım, "Uç Beyliği Osmanlı döneminde askerlerden önce sınır güvenliği alan bir grupmuş. Bunu öğrendik ve aracın adına da bu şekilde karar verdik." diye konuştu.



Öğrencilerden Erdem Çakır, tasarladıkları aracı test ettiklerini dile getirerek, "Katıldığımız ilk yarışmada Türkiye dördüncülüğü elde ettik. Bunun için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



Çakır, aynı görevi yapacak daha büyük bir araç yapmak için çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, taleplerinin karşılanması durumunda kısa sürede yeni projelerini hayata geçireceklerini ifade etti.



Projede görev alan öğrencilerden Semi Camal Özdemir ve Oytun Yurdakul, dersten arta zamanlarında aracı tasarladıklarını vurgulayarak, gençlere imkan verildiğinde nelerin yapılabileceğini herkese gösterdiklerini vurguladı.



Ordu Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kirpitçi de projeyi yapan ve ilk yarışmalarından iyi bir dereceyle dönen öğrencileriyle gurur duyduğuna değinerek, "Öğrencilerimizden böyle bir talep geldiğinde geri çevirmedik ve elimizden gelen desteği sağladık. Öğrencilerimiz de sağ olsun bizleri mahcup etmeyerek çok güzel bir proje geliştirdiler. Kendileriyle ne kadar gurur duysak az." sözlerine yer verdi.



Kirpitçi, öğrencilerin aracın daha büyüğünü yapılması için sponsora ve desteğe ihtiyaç olduğunu belirterek, imkan verilmesi durumunda daha kapsamlı ve işlevsel bir aracı hazırlayacak öğrencilerine güveninin tam olduğunu belirtti.