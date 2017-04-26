Liselilerden Dedeler ve Nineler İçin Elektronik Salıncak Projesi

ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde lise öğrencileri, torunlarını parkta sallamakta zorluk çeken dede ve nineler için elektronik salıncak projesi geliştirdi. Özel bir motor sistemiyle çalışarak dede ve ninelerin yorulmadan torunlarını sallayabileceği proje için patent çalışmaları sürüyor.



Finike Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu Lisesi'nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim fuarı açıldı. Fuarda 11'inci sınıf öğrencileri Sefer İğneli, Mustafa Terzioğlu ve Turan Türe, parkta torunlarını sallayan nine ve dedelere kolaylık sağlayan 'elektronik salıncak' geliştirdi. Fizik öğretmeni Güven Demircan öncülüğünde hazırlanan projede, motor takılan bir salıncağın süre ve sallanma hızını ayarlayacak bir düzenekle desteklenmesi ve salıncak koltuğuna oturtulan çocuğun otomatik sallanması amaçlandı.



'TORUNLARINI SALLARKEN ZORLANMAKTA'



Bilim Fuarı Proje Koordinatörü ve fizik öğretmeni Güven Demircan, elektronik salıncakla nineler ve dedelerin yorulmadan torunlarının sallanmasını izleyebileceğini söyledi. Demircan, "Ninelerimiz ve dedelerimiz yaşlı olduğu için torunlarını sallarken zorlanmakta. Geliştirilen sistemde elektronik beyinle sistem devreye giriyor ve elektro motor sayesinde belli bir hıza ayarlanıyor. Bu şekilde nenelerimiz ve dedelerimiz yorulmadan torunlarını rahat şekilde sallanmasını keyifle izleyebilecek" dedi.



'PATENT ALMAK İSTİYORUZ'



Proje sahibi öğrencilerden Sefer İğneli, "Fiziksel rahatsızlıkları nedeniyle torunlarını sallamakta zorlanan büyüklerimiz için yaptık. Salıncağın yanında hız ve süre ayarlayan motor ile dijital pano bulunuyor. Jeton atılarak süre ve hız belirleniyor böylece sistem devreye giriyor. Bu projemiz için patent almak istiyoruz. Proje çocuk parklarında uygulanabilir" dedi.



BUZLANMA SORUNUNA ALTERNATİF ÇÖZÜM



Öğrenciler Mustafa Can Çuhadar, Recep Tavşan, Furkan Akça ve Ademcan Gücük de karayollarındaki buzlanma sorununa alternatif çözüm üretti. Projeye göre özellikle gizli buzlanma nedeniyle yaşanan kazaların önlenmesi amaçlandı. Güneş ve rüzgar enerjisiyle depolanan enerjinin bir aküde biriktirilerek, yolun alt kısmına döşenen rezistanslar yoluyla ısıtılmasını öngörüyor. Sistem hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde otomatik olarak devreye giriyor.



BURÇLARA GÖRE MÜZİK



Müzik öğretmeni Makbule Yılmaz ise öğrencisiyle burçlara göre müzikli terapi projesi geliştirdiklerini belirtti. Yılmaz, "Projede burçlara göre müzikli terapi konusunu ele aldık. Gelenekselleşmiş müzik ve su sesiyle terapiyi güncellemek istedik. Bu konuda zamanında Farabi de çok araştırmalar yapmış. Biz de oradan yola çıkarak hangi burçlara hangi makamlar iyi geliyor, hangi vakitlerde dinlenmesi gerekir diye araştırma yaptık. Ayrıca günümüz gençlerine de Türk Sanat Müziği'ni dinletebilmek, tanıtabilmek amacıyla herkesin burcuna göre şarkılar hazırladık" diye konuştu.



- Antalya