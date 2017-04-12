Liseliler Çocuk Polisleriyle Buluştu

Şehit Hasan Önal Teknik ve Meslek Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri, İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çocuk Şube Müdürü Sercihan Barutçu, idarecilere ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR