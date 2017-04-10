Liseli Uğur, 'Hakkımı Helal Etmiyorum' Yazıp İntihar Etti

Şırnak'ın İdil ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Uğur Seçilir, Facebook'taki sayfasında 'Arkamdan kimse konuşmasın. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bu duruma gelmeme sebep olan sizlersiniz. Alkışlayın, gurur duyun kendinizle. Ben de gidiyorum işte' mesajını yazdıktan sonra kendini asarak yaşamına son verdi.

MERDİVEN KORKULUKLARINA KENDİNİ ASTI

İdil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Uğur Seçilir, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu, Atakent Mahallesi Alanya Caddesi üzerindeki metruk bir evin merdiven korkuluklarına kendini iple astı. Bir süre sonra genci asılı halde gören çevre sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, gencin yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan incelemede intihar eden gencin, lise son sınıf öğrencisi Uğur Seçilir olduğu tespit edildi. Seçilir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

3 KARDEŞİYLE BİRLİKTE AKRABALARININ YANINA TAŞINDI

Öte yandan, intihar eden Uğur Seçilir'in ailesiyle birlikte Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşadığı, burada operasyonlar ve sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ailesiyle birlikte Şırnak merkeze geldikleri öğrenildi. Burada da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Uğur Seçilir, annesi ve 3 kardeşiyle birlikte İdil ilçesindeki akrabalarının yanına taşındığı, babası Cengiz Seçilir'in de işi gereği Şırnak'ta kaldığı öğrenildi. Baba Cengiz Seçilir'in Şırnak Devlet Hastanesi yemekhanesinde aşçı olarak çalıştığı ve bu yüzden burda kaldığı belirtildi.

'BU DURUMA GELMEME SEBEP OLAN SİZLERSİNİZ'

Seçilir çiftinin 2 kız ve 2 erkek olmak üzere 4 çocuktan en büyüğü olan Uğur Seçilir, intihar etmeden birkaç saat önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasından bir yazı paylaştığı görüldü. Çevresindeki kişileri suçlayan Uğur Seçilir'in paylaştığı yazı şöyle:

''Her şey buraya kadar, artık hiçbirşey olmamış gibi daha fazla davranamam, yaşayamam. Arkamdan kimse konuşmasın. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bu duruma gelmeme sebep olan sizlersiniz. Kimseyle bir derdim yoktu. Ama herkesin benle bir derdi vardı. Buna rağmen bile seviyordum sizleri. Bilmiyorum ne kötülük yaptım. Ama en büyük kötülüğü sizler yaptınız bana. Konuşmayarak, sırt çevirmeniz gibi. Bu zamana kadar kalabildiysem ailem için kalmıştım. 'Okuyacağım' demiştim onlar için ama izin vermediler ne anne yaşamama izin vermediler. Onlar yaşasın bakalım yokluğumda ve başardınız beni deli etmeye. Alkışlayın gurur duyun kendinizle. Tüm kapılar kapandı bana karşı. Bu kapıyı açtınız bana, ben de gidiyorum işte, her şey buraya kadar benim için çok yaşattınız.''