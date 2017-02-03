Liseli Öğrencilerden Lösemi Duyarlılığı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bazı lise öğrencileri tarafından hastanelerde tedavi gören Lösemi hastası çocuklar için kitap satış kampanyası başlatıldı.



Kdz. Ereğli İlçesinde bir araya gelen lise öğrencileri tüm gelirini Lösemili çocuklara bağışlamak üzere kitap satış kampanyası başlattı. İlçe merkezinde kurulan stantta satışa sunulan kitaplara fiyat konulmadı. Lise öğrencisi Aleyna Yıldız elde edecekleri tüm geliri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan Lösemi hastası çocuklara vereceklerini belirtti. Yıldız "Biz lise arkadaşlarımızla11. Sınıf öğrencileri ile bir grup oluşturduk. Çocukları ziyaret etmek istedik. Onları ziyaret etmek isterken elimizde hediyelerle ziyaret etmek istiyoruz. Yüzlerinde tebessüm oluşturmak istiyoruz. Bunun içinde bir kitap standı oluşturduk. Bu stantta ki kitaplarımıza bir fiyat vermedik. İnsanlar kendi istedikleri paraları veriyorlar. Buradan kazanılan paralarla çocuklara hediye alacağız. Onları eğlendirmek istiyoruz." dedi.



Liseli öğrenciler kitap satışının yapıldığı standa ilgiyi artırmak için gitar çalıp şarkıda söyledi. - ZONGULDAK