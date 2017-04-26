Liseli Öğrenciden Yangında Hayat Kurtaracak Proje

-Amasya'da bir pansiyonda kalan lise öğrencisi Muhammed Can Kaya'nın tasarladığı, binalarda yangın anında yangın merdiveni kapısının otomatik olarak açılmasını sağlayan proje Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlediği yarışmada Türkiye birincisi seçildi.



'Hayata Açılan Kapı' adını verdiği sistemle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlediği verimlilik konulu proje yarışmasına katılan Amasya Macit Zeren Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kaya'nın projesi Türkiye birincisi seçildi. Adana Aladağ'da 11 kız öğrenci ile bir eğitmenin hayatını kaybettiği yurt yangınından çok etkilenip kendisinin de pansiyonda kaldığı için çok korktuğu söyleyen Kaya, yangındaki ihmalleri gözlemledikten sonra projesini arkadaşı Çağatay Kağan Taşdemir ve danışman öğretmeni Ferhat Demir'in desteğiyle hayata geçirdiğini belirtti. Havzalı bir çiftçi ailenin çocuğu olan Kaya, "Yangın merdivenine giden kapıların içine yerleştireceğimiz bir düzenekle yangın sensörünün alevi algılamasıyla kapıdaki motoru uyararak kapının kilidinin açılmasını sağlayacağız" dedi.



Gaz sızıntılarına karşı da duyarlı olan sistemin elektriklerin kesilme durumuna karşın batarya desteğiyle de çalışabileceğini vurgulayan 16 yaşındaki Kaya, prototipinin geliştirilmesi durumunda yangın anında itfaiyeye bildiriminde sağlanabileceğini söyledi.



Amasya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu da bakanlığın düzenleyeceği programda ödülünü alacak öğrenciyi kutladı. - AMASYA