Liseli mucitler ünlü bilim adamı Nicola Tesla'nın hayalini gerçekleştirdi

-Teknolojik cihazların yaydığı elektromanyetik dalgalardan sınırsız elektrik ürettiler



KAYSERİ - TÜBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'na katılan Burcu Sarı ve Sıdıka Tekyol'un 'Evim Manyetik' isimli projede teknolojik cihazlardan oluşan elektromanyetik dalgalardan sınırsız elektrik üretiliyor.

Erciyes Üniversitesi'nde dün başlayan TÜBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'na Nevşehir Mehmet Diker Ortaokulu öğrencilerinden Nurhayat Başyıldız'ın danışmanlık yaptığı Burcu Sarı ve Sıdıka Tekyol, 'Evim Manyetik' projesi ile katıldı. Projeleri hakkında bilgiler veren Burcu Sarı ünlü bilim adamının hayalini gerçekleştirmek için böyle bir proje yaptıklarını söyledi. Sarı, "Bizim projemiz sınırsız elektrik üretebilen tek ev. Bu projeyi yapmamızın asıl amacı ünlü bilim insanı olan Nicola Tesla'nın hayalini gerçekleştirmekti. Nicola Tesla'nın hayali ise doğada bulunan elektromanyetik dalgaları yenilenebilir ve sınırsız elektrik üretebilmekti. Bizim projemizde önemli olan kelimelerden bir tanesi de elektromanyetizma. Elektromanyetizma, elektrikle yüklü parçacıklar arasında etkileşimle donanan fiziksel kuvvettir" ifadelerini kullandı. Elektromanyetik dalgaların diğer enerjilere göre daha avantajlı olduğunu dile getiren Sarı, "Doğada rüzgar enerjisi var, güneş enerjisi var. Ancak bunların dezavantajları varı. Çünkü güneş geceleri olmuyor, rüzgar her zaman olmuyor. Ama elektromanyetik dalgalar her zaman olabilir. Onun için elektromanyetik dalgaları seçtik" şeklinde konuştu.

"Teknolojik cihazlar hep elektromanyetik dalgalar yayıyor"

Elektromanyetik dalgalardan nasıl elektrik ürettiklerini anlatan Sıdıka Tekyol ise, "Teknolojik cihazlardan çıkan elektromanyetik dalgaları alüminyum plaka sayesinde toplayıp antenimize ilettik. Oradan da yarı iletken olan devremizden geçirebildik. Bildiğiniz üzere teknolojik cihazlar hep elektromanyetik dalgalar yayıyor. Biz bu dalgaları tekrar nasıl geri dönüştürebiliriz diye düşündük ve bu projeyi yapmaya karar verdik" dedi.

Etkinlikte, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Aksaray illerinden katılan 76 öğrencinin, matematik, fizik, kimya ve biyoloji dallarında hazırladığı projeler sergileniyor.

(TB-AÖ-