Liseli Melis'in Öldüğü Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, motosikletle bariyerlere çarpıp, arkada oturan 16 yaşındaki Melis Kadriye Uçak'ın ölümüne neden olmakla suçlanan ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sürücü 22 yaşındaki Burak Haşlak'ın motosikletiyle yaptıklarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, diğer araçlara 'makas' atarak ilerleyen Haşlak'ın kullandığı motosikletin hızı da dikkat çekiyor.



Kaza, geçen eylül ayında Yeşildere Caddesi Mustafa Kemal Atatürk Köprülü Kavşağı yakınında meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne giden Burak Haşlak, yönetimindeki 48 M 6253 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirdi. Motosiklet bariyerlere çarparken, yola düşen Haşlak ve arkasındaki Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Aşçılık Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi arkadaşı Melis Kadriye Uçak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Melis Kadriye Uçak kurtarılamadı.



İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI



Tedavisinin ardından taburcu edilen motosiklet sürücüsü Burak Haşlak'ın, 2012 yılında Karabağlar İlçesi Yeşillik Caddesi'nde otomobiliyle çarptığı 2 yayadan birinin öldüğü ortaya çıktı. Bu kazanın ardından tutuklanan Haşlak'ın, kısa süre önce denetimli serbestlik yasası kapsamında serbest bırakıldığı belirlendi. Motosiklet kazasıyla ilgili adliyeye sevk edilen Haşlak, 3 bin TL kefalet karşılığı denetimli serbestlik yasası kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, Haşlak'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, bu kez Burak Haşlak'ın tutuklanmasına karar verdi. Haşlak, polis tarafından tekrar gözaltına alındı ve ardından cezaevine götürüldü.



6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ



Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, sanık Burak Haşlak ile sulama sırasında yola su taşırdıkları öne sürülen, park ve bahçelerde çalışan 4 belediye işçisi hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan iddianame hazırladı. Savcı Fındık iddianamede, sürücü Haşlak'ın yüzde 85 'asli', o gün yolun ortasında bulunan ağaç ve yeşillikleri sulayan belediye işçilerinin yüzde 15 'asli' kusurlu olduğunu belirtti. Savcı Fındık, ayrıca görüntülerde genç kızın ayaklarına çarpıp yaklaşık yarım saat sonra da olay yerinden ayrılan, kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsü hakkında da takipsizlik kararı verdi. Savcı Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçelerden sorumlu olan 4 bürokratı hakkında ise dava açılmasına izin verilmesi için Valiliğe yazı yazdı.



BİLİRKİŞİSİ FETHİ SEKİN'Dİ



Kazayla ilgili bilirkişi raporunu ise İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda teröristlere karşı kahramanca mücadele verirken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin hazırladı. Sekin, motosiklet sürücüsünü yüzde 85 'asli' kusurlu buldu.



İLK DURUŞMADA SERBEST KALDI



İzmir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen 3 Ocak'ta hakim karşısına çıkan Burak Haşlak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Liseli Melis'in ailesi, Haşlak'ın ikinci kez serbest bırakılmasına tepki gösterdi.



GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Bu arada, kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, diğer araçlara 'makas' atarak ilerleyen Haşlak'ın kullandığı motosikletin hızı dikkat çekti. Kaza sırasında motosikletten düşen genç kızın ayaklarına arkadan gelen bir başka motosikletlinin çarptığı, bu kişinin ise kazadan yarım saat sonra olay yerinden uzaklaştığı da görüntülerde yer aldı.



- İzmir