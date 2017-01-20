Alkol Komasına Giren Liseli Kızın İbretlik Görüntüsü!

Bursa İnegöl'de iddiaya göre alkol komasına girerek baygınlık geçiren liseli kız öğrenci görenlerin yüreğini sızlattı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Edinilen bilgilere göre, eğitim gördüğü okulda olması gerekirken, birkaç arkadaşı ile gezmeye çıkan 16 yaşındaki lise öğrencisi B.Ö., iddiaya göre dersleri kötü olduğu gerekçesiyle Özdilek kavşağındaki yeşil alana oturarak alkol almaya başladı. Bir anda yere yığılan B.Ö.'yü gören arkadaşları 112'ye haber verdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yeşil alan üzerinde baygın halde duran genç kızı gören emniyet ekipleri de duruma müdahale ederken, sağlık görevlilerince güçlükle ayağa kaldırılan B.Ö., ambulansa alınarak İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Tedavi altına alınan genç kızın 158 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.