Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Duayenler Ödül Verdi

TÜRKİYE'nin en uzun süreli gençlik etkinliği olan ve 20 yıldır aralıksız sürdürülen fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Türkan Şoray'ın yaptığı ödül töreninde, liseli genç müzisyenler, hayranı oldukları ünlülerle aynı sahneyi paylaşma olanağı buldu.



Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun önderliğinde End Productions tarafından gerçekleştirilen fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda finalinde 34 okul mücadele etti. Altı kategoride dağıtılan ödüller arasında, 3 ayrı okula müzik stüdyosu, toplam 100 bin liralık para ödülü ve eğitim bursu yer aldı.



Ünlüler geçidine dönüşen törende, büyük ödülü kazanan grubu, Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu ile yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etti. 10 bin liralık büyük ödülü İstanbul Galatasaray Lisesi aldı. Kaan Terzioğlu, "En çok dinlenen online müzik platformu fizy ile destek verdiğimiz Liseler Arası Müzik Yarışması'nda gençlerin heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Turkcell olarak gençlerimize desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



TÜRKAN ŞORAY: HAYALLERİNİZİN PEŞİNE DÜŞÜN



Ödül töreninin açılışını yapan Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray yaptığı konuşmada, "Hayallerinizi gerçekleştirin, peşine düşün, asla vazgeçmeyin demek için buradayım" dedi. Müziğin inanılmaz bir güç, inanılmaz mutluluk verici bir olay olduğunu kaydeden Türkan Şoray, "Bütün gönülleri kalpleri birleştiren, dünyanın en güzel kendini ifade etme şekli.Ben 50 yıl sonra hayalimi gerçekleştirdim, bir albüm yaptım. Siz benim kadar beklemeyin" diye konuştu.



Seyyal Taner, Fuat Güner, Şebnem Ferah, Ogün Sanlısoy, Harun Tekin gibi duayen sanatçıların ödül verdiği gecede Edis Baran Bayraktar ve "Yılın Genç Starı' ödülünü alan Güliz Ayla ile Amerika'nın kült sanatçısı pop efsanesi Martha Wash sahne aldı. Martha Wash, It's Raining Men şarkısıyla büyük alkış aldı. Martha Wash, "Türkiye'de beni bu kadar seven olduğunu bilmiyordum, tekrar geleceğim" dedi.



Ödül töreninin ardından konser veren Hande Yener, büyük coşkuya ortak oldu.



- İstanbul