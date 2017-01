Liseden Gemi Yaparak Mezun Olacaklar

SEYHAN KIRICI - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ödenek ile gemi yapım atölyesi kurulacak.



Okul Müdürü Hüseyin Aday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıllık okulun kısa sürede büyük aşamalar katettiğini, bu gelişmeler içinde en önemlisinin gemi üretim atölyesinin olacağını söyledi.



Bakanlık tarafından gerekli ödeneğin ayrıldığını ve atölyenin gelecek eğitim öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Aday, "Okulumuz 2011'de hizmete açıldı ve 4 yıl gibi kısa sürede büyük gelişmelere imza attı. Bu gelişmelerin en önemlisi de 2015'te yatırım programlarımıza 8,5 milyon liralık ödeneğin ayrılması oldu. Bu 8,5 milyon lira ile okulumuza, gemi yapım atölyesi, 100 kişilik öğrenci yurdu ve spor salonu yapılacak." diye konuştu.



- "Her türlü yat inşaatını gerçekleştirmiş olacağız"



Hüseyin Aday, ilk kazmanın bu ay vurulmasının planlandığını, bölgede gemi yapımı hız kazandığı için atölyenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Aday, şöyle devam etti:



"Kuzey Ege, bölgemiz ve Ayvalık için önemli bir yatırım. Önemi şundan kaynaklanıyor, özellikle gemi yapım atölyemiz bölgemizde hızla çoğalan yat inşaatı sektörünün önemli bir eksiğini giderecek. İlçemizde üretim yapan çeşitli firmalar bulunuyor. Bu firmaların ara eleman ihtiyacını karşılıyoruz. Tabii bu elemanlar pek sağlıklı ortamda yetişmiyor. Gemi yapım atölyesiyle iş güvenliğine uygun koşullarda, sağlıklı ortamda üretim sağlanacak. Gemi yapım atölyesi sayesinde 10. sınıftan itibaren öğrenciler, yaşayarak, yaparak öğrenecekler ve bir yatı inşa ederek bu okuldan mezun olacaklar. Gerçek anlamda kalifiye eleman olmuş olacaklar. Sektör de bu atölyede üretim yapma imkanına sahip olacak. Her türlü yat inşaatını gerçekleştirmiş olacağız. Bu hem sektöre hem de devlete katkı sağlayacak."



"Türkiye'de ilk ve tek"



Türkiye de en önemli sorunlardan birinin kalifiye eleman olduğunu vurgulayan Aday, okuldan mezun olan öğrencilerin aynı zamanda uluslararası alanda iş yapabilme belgesine sahip olduğunu aktardı.



Okullarında 315 öğrencinin eğitim gördüğünü, bu öğrencilerin alanlarına ilişkin her türlü beceriyi kazanarak mezun olmalarını hedeflediklerini vurgulayarak, "Türkiye'de 49 denizcilik lisesi bulunuyor. Biz atölye sayesinde Türkiye'de ilk ve tek üretime dayalı bir okul modelini ortaya koyacağız. Buradan mezun olan öğrenciler uluslararası alanda iş bulma imkanına da sahip olacak. Çünkü son teknoloji ürünlerine dayalı üretimler gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.



Aday, atölyenin tamamlanmasıyla sipariş almaya da başlayacaklarını belirten Aday, "İlçemizde gezi tekneleri ihtiyacı olan firmalar var. Bunlar inşa ettirecek yer bulamıyorlar. Okulumuz ile bu konuda protokol imzalayacaklar ve biz de üreteceğiz." dedi.



"Her türlü teknenin üretimini gerçekleştirebilecek"



Okul öğretmenlerinden gemi yapımı alan şefi Nurdoğan Erboz da lisenin önündeki araziye inşa edilecek atölyenin bin 400 metrekare taban ve toplam bin 800 metrekare kapalı alana sahip olacağını, bunun 750 metrekaresinin yat üretimi, 250 metrekaresinin ise gemi makineleri için ayrıldığını belirtti.



Erboz, atölye hakkında şu bilgileri verdi:



"Atölye sayesinde imalattan başlayıp, proje aşamasında şekillendirip her türlü teknenin üretimini gerçekleştirebilecek kapasitemiz olacak. Atölyemiz 7,5 metre tavan yüksekliğine sahip 2 katlı olarak inşa edilecek. Denize rahat gemi indirmek için geniş kapıları olacak. Kapalı alanda 35 metre uzunluğa sahip tekneleri rahat bir şekilde inşa edebilecek alana sahip olacak. 102 öğrenci rahatlıkla ders alabilecek."



Okulun son sınıf öğrencilerinden Selami Canbulut da "Ben son 2 yıldır Cunda'da bulunan tersaneye gidiyorum, gemi inşa etmeyi veya tamiri öğrenmek için. Okulumuzda şimdilik atölye bulunmuyor. Bunun için farklı işletmelere gidiyoruz bu eğitimleri almak için. Ama bizden sonraki öğrenciler daha şanslı çünkü okul içinde atölye olacak." dedi



Son sınıf öğrencisi Barış Gera da okula inşa edilecek atölyeden daha alt sınıfların yararlanacağını, onlar adına mutlu olduğunu dile getirdi.