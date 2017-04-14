Lisede bıçaklı dehşet kamerada

Kağıttan top kavgası kanlı bitti



İSTANBUL - Bağcılar'da özel bir lise öğrencileri okulda kağıttan yaptıkları top nedeniyle tartıştı. Tartışma okul dışında sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü ve olayda bir öğrenci bıçakla boynundan yaralandı.Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Bağcılar'da bulunan özel bir lisede meydana geldi. İddiaya göre E.K isimli öğrenci okulda bir arkadaşıyla kağıttan yaptıkları top nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan diğer öğrenciler araya girerek kavgayı yatıştırdı.Okul çıkışında E.K ve arkadaşı tekrar kavga etmeye başladı. Kavgaya bu sefer diğer öğrenciler de dahil oldu. E.K'yı bir süre kovalayan, öğrenci daha sonra yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla boynundan yaraladı. E.K kanlar içinde yere yığılırken, onu bıçaklayan öğrenci olayda kullandığı bıçağı atarak olay yerinden kaçtı. Arkadaşını yaralayana öğrenci kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, olay sırada yaşanan panik ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de öğrencilerin kavga etmesi ve ardından koşarak olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

(VK-EY