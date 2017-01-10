ÖĞRETMENLERE DAYAK OLAYINA SORUŞTURMA
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen ve okulun müdür yardımcısının, geçen cuma günü bayrak töreni sırasında bir grup öğrencinin saldırısına uğradığı olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla soruşturma açıldı. Olayla ilgili hem bakanlık hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi notu istedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki müfettiş görevlendirilerek, soruşturma başlatıldı.
Lisede Bayrak Töreninde, Öğrenciler Öğretmene Saldırdı (2)
ÖĞRETMENLERE DAYAK OLAYINA SORUŞTURMAAntalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen ve okulun müdür yardımcısının, geçen cuma günü bayrak töreni sırasında bir grup öğrencinin saldırısına uğradığı olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla...
ÖĞRETMENLERE DAYAK OLAYINA SORUŞTURMA
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