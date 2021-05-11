Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları iptal odu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerdeki sınavlara ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Peki, Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları iptal odu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi, diyelim" ifadeleriyle 'liselerde sınavlara dair merak edilenler' başlığıyla soru ve cevapların yer aldığı bir paylaşım yaptı. Açıklama sonrası lise sınavları iptal mi ve lise sınavları iptal odu mu konuları merak edildi.

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerdeki sınavlara ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak. Öğrencilere bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacak ve sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumlarına dilekçeyle başvuracak. Sınavlar 21 Haziran – 2 Temmuz arasında yapılacak.

HER DERSTEN TEK SINAV YAPILACAK

Buna göre, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında;

• 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak.

• 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacak.

SINAVLARA KATILMA TERCİHİ ÖĞRENCİLERE BIRAKILACAK

• 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacak. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecek.

SINAVA GİRMEYENLERİN NOTLARI BİRİNCİ DÖNEME GÖRE VERİLECEK

• Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

• 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacak.

SINAVLARI TAMAMLANAN ÖĞRENCİLERE TERCİH HAKKI SUNULACAK

• Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecek.

SINAV KONULARI BELİRLENDİ

• 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 – 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.

• 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs – 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecek.

SINAVLAR 21 HAZİRAN- 2 TEMMUZ ARASINDA YAPILACAK

• 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

• 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecek.

• 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.