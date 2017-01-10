Lise Önünde Uyuşturucu Kontrolü

BOLU'da Narkotim polis ekipleri, lise önünde şüpheli kişilerin üzerlerini aradı, öğrencileri de uyuşturucu satıcılarına karşı uyardı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotim polis ekipleri, Bolu Anadolu Lisesi önünde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Okulun çıkış saati yaklaşırken gerçekleştirilen çalışmada şüpheli kişilerin üzerlerini arayan polisler, kimlik kontrolü yaptı. Aramalarda suç unsuruna rastlanmadı. Polisler, okuldan çıkan öğrencileri de uyuşturucu satıcılarına karşı uyarırken, şüpheli kişilerin polise ihbar edilmesini istedi.



- Bolu