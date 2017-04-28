Lise Öğrencisinin Trafik Kazasında Ölümüne Dava

Pendik'te, 14 yaşındaki lise öğrencisi Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen İETT şoförü hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli sürücü Tarık Ulka'nın kullandığı İETT otobüsü ile olay günü Pendik Mevlana Caddesi üzerinde seyir halindeyken Piri Reis İETT durağından yolcu alıp hareket ettiği anlatıldı.



İddianamede, Ulka'nın hareket ettikten 15 metre sonra seyir yönüne göre taşıt yolunun solundan sağına geçmek isteyen yaya Sude Mete'ye tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çarparak ölümüne sebebiyet verdiği kaydedildi.



Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre şüphelinin olayın meydana gelmesinde kusurunun bulunduğu aktarılan iddianamede, şüphelin Ulka'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İddianame, gönderildiği Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Şüpheli Ulka'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.