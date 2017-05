Lise Öğrencisinin Seçim Yazılımı Kağıt İsrafını Bitirdi

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Onur Karagedik, okuldaki başkanlık seçiminde yaşanan kağıt israfına çözüm bulmak için web tabanlı "e-seçim" projesi hazırladı.



Andırın Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Onur Karagedik, her yıl okullarında yapılan başkanlık seçimlerinde yapılan kağıt israfının önüne geçebilmek için danışman öğretmeni Ragıp Elmalı'nın desteğiyle TÜBİTAK projesi hazırlamaya karar verdi.



Oy kullanma işleminin elektronik ortamda yapılabileceğini düşünerek hazırladığı web tabanlı projeyi 8 ayda tamamlayan Karagedik, bununla da liseler arasında düzenlenen TÜBİTAK yarışmalarına katıldı.



Değerlendirme aşamasındaki sistemde, ilk önce oy kullanmak isteyen kişinin verileri sisteme giriliyor sonrasında veriler ilgili kişiler tarafından doğruluğu onaylanıyor. Doğruluk tespitinin ardından aktif hale gelen sistemde oy kullanmak isteyen seçmen, kabine giriyor ve oy kullanmak istediği kişinin üzerine tıklayarak oy kullanma işlemini gerçekleştiriyor.



Görme engelliler ve okuma yazma bilmeyen seçmenler de komutlandırılan yapay zeka yöntemi ve sesli yanıt sistemi sayesinde oy kullanma işlemini gerçekleştiriyor.



Kağıt israfını önleyen proje



Başkasının yerine ya da ikinci kez oy kullanmak gibi olumsuzlukların da önüne geçmek için sisteme kamera sistemi entegre edilmiş durumda. Seçmen kabine girdiğinde oyunu kullanmadan zamanını da gösteren anlık fotoğraf çekiyor. Bu sayede de ekranda bilgisi yer alan kişi fotoğrafla eşleştirilerek doğru kişinin oy kullanıp kullanmadığı tespit edilmiş oluyor.



11. sınıf öğrencisi Karagedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi başkanlık sistemindeki kağıt israfından kurtulmak için hazırladığını söyledi.



Her yıl seçimlerde önemli oranda kağıt israfının olduğuna dikkat çeken Karagedik, bundan dolayı projeyi ilk olarak okul başkanlığı seçimlerinde kullanmak için tasarladığını belirtti.



Sistem genel seçimlere de uyarlanabilir



Bu projenin genel seçimlere de uyarlanabilir bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğünü aktaran Karagedik, 8 aylık bir çalışma süresinin ardından projeyi genel seçimlerde kullanılabilecek şekilde tamamladıklarını kaydetti.



Sistemde dijital ve manuel olarak oy kullanma işlemi yapılabildiğini dile getiren Karagedik, "Sistem üzerine önceden adaylarımız fotoğrafları ile birlikte yerleştiriliyor ve altlarında isimleri yer alıyor. Seçmenlerin de isimleri sistemde kayıtlı olduğundan oy atma işlemi kolaylıkla sağlanıyor. Oy atan kişiler ekranda çıkan isimlerin üzerine dokunarak oy atma işlemini gerçekleştirirken, görme engelliler asistan desteği ile oy kullanma işlemini gerçekleştiriyorlar." dedi.



Bilgisayar mühendisi olmak istiyor



Bilgisayar mühendisliği olmak istediğini ve farklı çalışmalarındaki girişimciliğinden dolayı Microsof'tan tablet hediyesi kazandığını, yaz kursu daveti aldığını bildiren Karagedik, "Bilgisayar ve yazılım anlamında kendimi daha iyi geliştirip, yazılım alanında ülkeme katkı sağlamak en büyük hedefim." diye konuştu.



Danışman öğretmen Ragıp Elmalı da öğrencisi Karagedik'in bu konularda çok başarılı gelecek vadeden bir öğrenci olduğunu söyledi.