Lise Öğrencisinin Katil Zanlılarının Kaçma Anları Kamerada

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA



Küçükçekmece'de arkadaşlarının yanında kalbinden bıçaklanarak öldürülen Mustafa Mert Peker'in katil zanlıları 3 lise öğrencisi çıktı. Polis kimliğini tespit ettiği şüphelileri bu sabah saatlerinde gözaltına aldı. Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler yaşlarının küçük olduğu gerekçesiyle sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne tutuluyor.



Şüphelilerin kaçma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 3 şüphelinin cinayetin ardından yaya olarak hızla uzaklaştıkları görülüyor.