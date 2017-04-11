Lise Öğrencisinden 2 Gündür Haber Alınamıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde sınava gitmek amacıyla evden ayrılan lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamadığı bildirildi.



Karaburç Mahallesi'ndeki evinden 9 Nisan Pazar günü açık öğretim sınava gitmek üzere ayrılan lise öğrencisi Yunus Turan (18), akşam eve dönmedi.



Oğullarına cep telefonu ile de ulaşamayan aile, gidebilecekleri yerleri araştırdı. çocuklarını bulamayan aile bunun üzerine Bafra Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.





Baba İhsan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun hiçbir sorunu olmadığını belirterek, "Oğlum arkadaşları tarafından çok sevilen birisiydi. Onu görenlerin, yerini bilenlerin polise veya bize bilgi vermelerini istiyorum." dedi.



Yunus Turan'ın kuzeni Mesut Şahin ise kuzeninin bisikletiyle evden ayrıldığını, eve dönmeyince sınava gireceği okula baktıklarını ancak sınava da girmediğini öğrendiklerini kaydetti.