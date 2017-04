Lise Öğrencisi İki Kızdan 3 Gündür Haber Alınamıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan lise öğrencisi iki kızdan 3 gündür haber alınamıyor.



Fatsa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Melike Türkan (16) ile Nazlı Özdemir'in (16) 18 Nisan akşamı eve dönmemesi üzerine aileleri, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.



Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri, 3 gündür kız arkadaşların bulunması için çalışma yürütüyor.



İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kız öğrenci için kayıp ihbarı yapılmasının ardından tüm ekiplerinin seferber olduğunu söyledi.



Kız öğrencilerin gidebilecekleri yerleri araştırdıklarını, güvenlik kameralarını da incelediklerini anlatan Çelik, en kısa sürede öğrencileri bulmaya çalışacaklarını kaydetti.



Kız öğrencilerin kayboldukları dönemde en çok görüştükleri kişilerle iletişime geçtiklerini bildiren Çelik, vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade etti.



Melike Türkan'ın babası Habil Türkan ile Nazlı Özdemir'in ağabeyi Servet Özdemir de iki arkadaşın bir an önce bulunarak eve gelmelerini beklediklerini söyledi.