Lise Öğrencisi Çorap Satarak 1 Milyon Dolar Kazandı

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan henüz 17 yaşındaki Brennan Agranoff, okuldan arta kalan zamanlarında kurduğu, özel tasarım çorap firmasından 1 milyon dolarlık satış elde etti.



Brennan'ın kendi kurduğu firma olan HoopSwagg, özel tasarım çoraplar üretip internet üzerinden satış gerçekleştirerek bugüne kadar toplamda 1 milyon dolarlık satışa ulaştı. Aynı zamanda renk körü olan Brennan'ın tasarımları, negatif gibi görünen durumunu hiç aratmıyor. Oldukça yaratıcı ve zevkli çorap tasarımları yapan Brennan, her gün 100 yeni çorap talebini karşılamaya çalışırken, 500 kadar dizaynı da bizzat kendisi tasarlıyor.



Brennan, bu fikri ilk defa 13 yaşındayken, lise basketbol maçı sırasında her oyuncunun çorabının beyaz olduğuna dikkat etmesiyle birlikte geliştirmiş. Her birinin üzerinde değişik dizaynların nasıl duracağı üzerine düşünen Brennan, ailesinden 3 bin dolar destek alarak bu işe başlamış.



Sonraki altı ay boyunca şirketi nasıl geliştirebileceğini düşünen Brennan, kodlamayı ve grafik dizayn bilgisini geliştirerek bu konudaki istekliliğini de göstermiş. Daha sonrasında ise babası Brian, işe yatırım yaparak şirketin genişlemesine imkan tanımış.



Üniversiteye girmeyi hedefleyen Brennan, bu arada liseden erken mezun olup, şirketinde tam zamanlı çalışabilmek istiyor. Brennan, çoraplarını; Amazon, etsy ve eBay üzerinden satılıyor ve ileride fiziksel mağaza da açmayı hedefliyor.