Lise Öğrencisi Bıçakla Dehşet Saçtı

İstanbul Bağcılar'da özel bir lisenin öğrencileri okulda kağıttan yaptıkları top nedeniyle tartıştı. Tartışma okul dışında sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü ve olayda bir öğrenci bıçakla boynundan yaralandı. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Bağcılar'da bulunan özel bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, E.K. isimli öğrenci okulda bir arkadaşıyla kağıttan yaptıkları top nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan diğer öğrenciler araya girerek kavgayı yatıştırdı. Okul çıkışında E.K. ve arkadaşı tekrar kavga etmeye başladı. Kavgaya bu sefer diğer öğrenciler de dahil oldu. E.K.'yı bir süre kovalayan öğrenci daha sonra yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla boynundan yaraladı.