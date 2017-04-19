Lise Öğrencilerine "Sigara Kullanmıyorum" Projesi

Lise öğrencilerine yönelik yürütülen "Bağımlılığa Karşı Ben Sigara Kullanmıyorum Projesi" kapsamında, sigara içen ve bırakmak isteyen öğrencilere, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigarayı Bırakma Polikliniğinde hizmet veriliyor.



İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hayata geçirilen, "Bağımlılığa Karşı Ben Sigara Kullanmıyorum Projesi", 14-18 yaş grubu lise öğrencilerinin sigara kullanımına yaklaşımını ölçmek, sigara kullanma oranını azaltmak ve sigarayla etkin mücadele etmek amacını taşıyor.



Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi ile ortak yürütülen proje kapsamında, okul çağında başlanan sigara içme alışkanlığını bu dönemde sonlandırmak ve bu yaş grubuna sigaranın zararlarıyla ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim seminerleri yapılıyor.



Bu kapsamda 30 Kasım 2016'da sigara içen öğrenciler, velileri ve öğretmenlerinin de katılımıyla 85 kişiye, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Banu Salepçi tarafından "sigara salgını", Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hatice Gözde Akkın Gürbüz tarafından da "ergenlikte sigara kullanımı" konularında eğitim verildi.



Geçen Aralık ayından itibaren de her salı, sigara içen ve bırakmak isteyen öğrenciler, Doç. Dr. Banu Salepçi tarafından Sigarayı Bırakma Polikliniğinde takip edilmeye başlandı. Solunum fonksiyon testleri, akciğer grafileri ve kan tahlilleri ile muayeneleri yapılan öğrencilere velileri eşliğinde de Dr. Hatice Gözde Akkın Gürbüz tarafından grup çalışmaları yürütülüyor.



Sigara kullanımıyla etkin mücadele etmek ve gençleri bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Futbol Takımları arasında projeye dikkati çekmek amacıyla dostluk maçı da gerçekleştirildi.