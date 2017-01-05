Lise Öğrencilerine İtfaiye Eğitimi

Ereğli ilçesinde lise öğrencileri İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.



Kışla Merkez İstasyonunu ziyaret eden Merkez Anadolu Lisesi öğrencilerine Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş bilgi verdi.



İtfaiye personeli öğrencilere kullandıkları araçların tanıtımı, acil durum tahliyeleri, iple iniş, çıkış, afet ve yangın durumlarında davranış şekilleri ile yangın söndürme işini teorik ve uygulamalı olarak anlattı.



Müdür Ateş, konuşmasında, ilçe genelinde okullar başta olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve derneklerle ile istişare halinde olduklarını ve eğitimlerine büyük önem verdiklerini söyledi.



Oluşabilecek olumsuzluklarda ilk müdahalenin önemine değinen Ateş, "Gerek teorik gerekse uygulamalı her türlü desteği katkıyı vermeye hazırız." dedi.